Definido: Club de Liga 1 2026 deberá inscribir a su futbolista extranjero en el Torneo Clausura

El mercado de pases sigue abierto y varios clubes vienen reforzándose de gran manera en busca de pelear el título de la Liga 1 2026. Algunos elencos tomaron conocimiento del incremento de número de cupos extranjeros para el primer plantel, por lo que llegaron a inscribir 7 futbolistas del exterior. No obstante, esto generó que un cuadro tenga que inscribir a su integrante a partir del Torneo Clausura.

Club de Liga 1 2026 deberá inscribir a su extranjero en el Torneo Clausura

Se trata de Cienciano del Cusco, quien superó el límite de siete futbolistas extranjeros tras la reciente llegada de Marcos Martinich. Sin embargo, uno de los futbolistas que pretendía contar con la nacionalización de cara al Torneo Apertura 2026 era Juan Romagnoli, pero todo ha dado un giro inesperado para conocimiento de la directiva del 'Papá'.

Según pudo informar el periodista Gustavo Adrianzén, Cienciano tiene la intención de no inscribir a Juan Romagnoli como extranjero para el Torneo Apertura, por lo que se intuye que su participación con el cuadro cusqueño será desde el Clausura. Por si fuera poco, el futbolista contará con la nacionalización peruana en mayo del 2026, mientras que físicamente aún estará apto para luego de la quincena de marzo.

"Juan Romagnoli no será inscrito por Cienciano como extranjero para el Apertura. La idea es inscribirlo como peruano: Físicamente: se espera que esté a la par de todos para la 2da mitad de Marzo. Nacionalidad: espera que pueda terminar trámites y ser peruano para mayo.", informó el mencionado comunicador.

Juan Romagnoli será peruano en mayo del 2026.

Dado que el mercado de pases del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 finaliza el próximo 15 de marzo, Juan Romagnoli aún recibirá el DNI peruano para el mes de mayo, lo que hace imposible inscribirlo como jugador local para el certamen actual. El futbolista seguirá vinculado al cuadro del 'Papá' y aguardará su debut en este año deportivo.

Extranjeros de Cienciano para el 2026

Son 8 extranjeros los que tiene Cienciano del Cusco para afrontar la Liga 1 2026:

Gonzalo Falcón - Portero (Uruguayo)

Kevin Becerra - Defensa (Ecuatoriano)

Claudio Núñez - Defensa (Paraguayo)

Marcos Martinich - Lateral (Argentino-Croata)

Juan Romagnoli - Extremo (Argentino-Italiano)*

Cristian Souza - Extremo (Uruguayo-Italiano)

Carlos Garcés - Delantero (Ecuatoriano)*

Neri Bandiera - Delantero (Argentino)*

*Vale indicar, que estos jugadores están iniciando su proceso de nacionalización, por lo que se aguarda el comunicado oficial del club. En el caso de Romagnoli, se estima que todo se concluya para el mes de mayo del 2026.