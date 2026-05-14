¡Batacazo! Deportivo Riestra de Argentina fichó a futbolista de la Liga 1 2026: "Confirmado"

Sorpresa en el mercado de fichajes. Desde Argentina, un club de la Liga Profesional puso la mirada en un atacante que la viene rompiendo en la Liga 1 2026. Pese a que los resultados no han acompañado al equipo, este delantero ha impactado en Deportivo Riestra, que aceleró las negociaciones para hacerse del pase de Agustín Graneros, de Deportivo Garcilaso.

Deportivo Riestra ficha a Agustín Graneros de la Liga 1 2026

Evidentemente, Agustín Graneros tuvo su mejor rendimiento deportivo con Alianza Atlético de Sullana. De hecho, es recordado por las anotaciones que le hizo a Alianza Lima, por lo que despertó el interés de Deportivo Garcilaso para la Liga 1 2026. Sin embargo, no ha podido trascender del todo con el cuadro cusqueño, por lo que decidió desvincularse del Pedacito del Cielo para llegar como agente libre a Deportivo Riestra.

El cuadro argentino ya tenía conversaciones con el entorno del futbolista y no vio con malos ojos su regreso a su tierra natal para competir en una de las ligas más importantes de Sudamérica. Agustín Graneros deja el Perú y enrumba hacia un reto que le demanda mucha exigencia, ya que en este Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, Deportivo Riestra ocupó el último lugar de la tabla de posiciones.

“El primer pase confirmado del fútbol argentino es para… Deportivo Riestra. El delantero argentino Agustín Graneros firmará en las próximas horas por 18 meses. Llega libre tras rescindir en Garcilaso. Trato hecho“, informó el reconocido periodista César Luis Merlo.

Agustín Graneros regresa a su tierra natal para jugar por Deportivo Riestra.

De esta manera, el futbolista estampará su firma con Deportivo Riestra para afrontar el Torneo Clausura y así conseguir mejores números en beneficio de la institución. Este atacante también sonó en el radar de Alianza Lima, pero finalmente se inclinó por Deportivo Garcilaso.

¿Cuál es el valor de Agustín Graneros?

Según el portal Transfermarkt, Agustín Graneros tiene un valor de mercado de 600.000 euros a sus 30 años. El atacante atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional, por lo que ahora espera repuntar con su incorporación a Deportivo Riestra.

¿En qué clubes jugó Agustín Graneros?