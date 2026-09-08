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Christian Cueva pide a la Liga 1 que tome medidas con el arbitraje: "Nos metieron la mano"

Christian Cueva, jugador de Sport Boys, le exigió a la Liga 1 que tome medidas contra el polémico arbitraje que viene dándose en el Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Christian Cueva pide a la Liga 1 que tome medidas con el arbitraje.
Christian Cueva pide a la Liga 1 que tome medidas con el arbitraje. | Foto: L1 MAX.
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El fin de semana pasado se dieron diversas decisiones arbitrales que generaron mucha polémica en el Torneo Clausura 2026, siendo los clubes más afectados Alianza Lima y Sport Boys. En ese sentido, Christian Cueva, volante del cuadro rosado, lanzó un contundente comentario y le pidió a la Liga 1 que tome acciones contra los jueces que hayan tomado malas decisiones.

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Como muchos saben, al elenco rosado no le cobraron un gol que para algunos fue legítimo y luego le cobraron un penal en contra, cuando Carlos Zambrano presuntamente derrumbó a un rival dentro del área. Todo ello desató la furia de los hinchas chalacos, pero también la de sus elementos, como por ejemplo el popular 'Aladino'.

Por ello, recientemente L1 MAX filtró declaraciones de Christian Cueva luego de haber perdido 2-1 con Sport Huancayo. “Lo más importante es que nos metieron la mano, mucha molestia, espero que no quede aquí, que se haga algo”, indicó el ex Alianza Lima luego de la derrota de Sport Boys, que venía en una buena racha y había despertado la ilusión de su hinchada.

De esta forma, el volante de los rosados espera que la Liga 1 tome cartas en el asunto y se eviten nuevas polémicas arbitrales, aunque es algo que parece difícil en el Perú debido a que todas las semanas vemos diferentes escándalos en los partidos de nuestro balompié. Ahora los chalacos deben concentrarse en el enfrentamiento con Deportivo Garcilaso.

¿En qué clubes ha jugado Christian Cueva?

  • Racing de Huamachuco
  • Universidad San Martín
  • César Vallejo
  • Unión Española
  • Rayo Vallecano
  • Alianza Lima
  • Toluca
  • Sao Paulo
  • Krasnodar
  • Santos
  • Pachuca
  • Yeni Malatyaspor
  • Al Fateh
  • Cienciano
  • Emelec
  • Juan Pablo II
  • Sport Boys
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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