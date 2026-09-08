- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Inter
- Manchester City vs Porto
- Boca Juniors vs Sao Paulo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Argentina
Christian Cueva pide a la Liga 1 que tome medidas con el arbitraje: "Nos metieron la mano"
Christian Cueva, jugador de Sport Boys, le exigió a la Liga 1 que tome medidas contra el polémico arbitraje que viene dándose en el Torneo Clausura 2026.
El fin de semana pasado se dieron diversas decisiones arbitrales que generaron mucha polémica en el Torneo Clausura 2026, siendo los clubes más afectados Alianza Lima y Sport Boys. En ese sentido, Christian Cueva, volante del cuadro rosado, lanzó un contundente comentario y le pidió a la Liga 1 que tome acciones contra los jueces que hayan tomado malas decisiones.
PUEDES VER: CONAR confirmó al árbitro que dirigirá el clásico de Alianza Lima vs Universitario en Matute
Como muchos saben, al elenco rosado no le cobraron un gol que para algunos fue legítimo y luego le cobraron un penal en contra, cuando Carlos Zambrano presuntamente derrumbó a un rival dentro del área. Todo ello desató la furia de los hinchas chalacos, pero también la de sus elementos, como por ejemplo el popular 'Aladino'.
Por ello, recientemente L1 MAX filtró declaraciones de Christian Cueva luego de haber perdido 2-1 con Sport Huancayo. “Lo más importante es que nos metieron la mano, mucha molestia, espero que no quede aquí, que se haga algo”, indicó el ex Alianza Lima luego de la derrota de Sport Boys, que venía en una buena racha y había despertado la ilusión de su hinchada.
De esta forma, el volante de los rosados espera que la Liga 1 tome cartas en el asunto y se eviten nuevas polémicas arbitrales, aunque es algo que parece difícil en el Perú debido a que todas las semanas vemos diferentes escándalos en los partidos de nuestro balompié. Ahora los chalacos deben concentrarse en el enfrentamiento con Deportivo Garcilaso.
¿En qué clubes ha jugado Christian Cueva?
- Racing de Huamachuco
- Universidad San Martín
- César Vallejo
- Unión Española
- Rayo Vallecano
- Alianza Lima
- Toluca
- Sao Paulo
- Krasnodar
- Santos
- Pachuca
- Yeni Malatyaspor
- Al Fateh
- Cienciano
- Emelec
- Juan Pablo II
- Sport Boys
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00