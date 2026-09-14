Chankas eligió a Juan Carlos Bazalar como su nuevo DT tras destitución de Paolella

Juan Carlos Bazalar será el nuevo director técnico de Los Chankas para lo que resta del Torneo Clausura 2026. El entrenador peruano volverá a ponerse al frente del conjunto de Andahuaylas luego de la salida de Walter Paolella, quien dejó el cargo tras una complicada racha de resultados. Se estima que Bazalar asuma los trabajos con el plantel desde el próximo entrenamiento del martes 15 de septiembre.

Mientras se concretaba su incorporación, el preparador de arqueros Edinzon Cunyas dirigió la práctica de Los Chankas, en una jornada marcada por el cambio de comando técnico. La institución busca reaccionar cuanto antes en un Clausura que se le ha complicado considerablemente. El equipo andahuaylino viene de encadenar cinco derrotas consecutivas y actualmente se encuentra en la parte baja de la tabla del campeonato, con apenas siete puntos.

"Juan Carlos Bazalar será director técnico de Los Chankas. Se estima que mañana asuma el entrenamiento. Hoy, el preparador de arqueros Edinzon Cunyas dirigió la práctica, tras la salida de Walter Paolella.", informó el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX.

Juan Carlos Bazalar viene de dirigir a Atlético Nacional de Iquitos de la Copa Perú.

La llegada de Bazalar tiene, además, un componente especial por su pasado con Los Chankas. El entrenador ya tuvo dos etapas anteriores en la institución. La primera fue en 2021, cuando dirigió diez encuentros y consiguió cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Su segunda etapa comenzó a finales de 2022 y se extendió hasta marzo de 2024, con 39 partidos dirigidos, 21 victorias, seis empates y 12 derrotas.

Juan Carlos Bazalar y el recuerdo imborrable con Los Chankas

Precisamente, su segundo ciclo quedó marcado por uno de los capítulos más importantes en la historia del club. Bazalar llevó a Los Chankas al ascenso a la Liga 1 en 2023, luego de superar a Alianza Universidad en una definición por penales. Aquella campaña permitió que el fútbol profesional de primera división llegara por primera vez a Apurímac. Además, el técnico sumó su quinto ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

Ahora, el escenario es diferente. Los Chankas necesitan recuperar confianza, resultados y competitividad en el Torneo Clausura 2026, después de haber protagonizado un destacado Apertura bajo la conducción de Paolella, en el que terminaron segundos y fueron una de las grandes revelaciones del campeonato.

El reto para Bazalar será inmediato: recuperar a un plantel que perdió el rumbo en las últimas jornadas y devolverle la identidad que históricamente ha mostrado cuando el técnico estuvo al mando. Su conocimiento del club, de la ciudad y de buena parte del entorno puede convertirse en un factor importante para intentar cambiar la historia en este Clausura.