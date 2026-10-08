0

Sport Boys confirmó a su primera incorporación para comenzar con todo el centenario

Sport Boys sorprendió a todos sus hinchas con una sensacional noticia de cara a su centenario en el 2027. ¿Quién llegó?

Francisco Esteves
Sport Boys confirmó a su primera incorporación.
Sport Boys confirmó a su primera incorporación. | Foto: Sport Boys - X.
COMPARTIR

Sport Boys atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y es uno de los candidatos a llevarse el título nacional, algo que no sucedía desde hace años. Esto emociona a la hinchada debido a que el año entrante festejarán su centenario institucional y quieren celebrarlo con una estrella más en su palmarés.

Melgar contrató a campeón con Lanús previo partido con Universitario por el Clausura

PUEDES VER: Melgar contrató a campeón con Lanús previo partido con Universitario por el Clausura: "Bienvenido"

Precisamente para el 2027, el cuadro rosado ya ha confirmado su primera incorporación y así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta. Los del Callao no quieren dejar ni un solo detalle para último minuto, como por ejemplo la marca deportiva que lo vestirá de gala.

En un inicio, Sport Boys iba a contar con la empresa italiana Lotto, pero finalmente se decantó por trabajar con otra que también está vinculada a Marathon, marca con la que todavía tiene contrato. La compañía elegida fue Under Armour.

Sport Boys, Liga 1

Sport Boys quiere hacer historia en su centenario.

De esta forma, la conocida corporación estadounidense vestirá al cuadro del Callao en su centenario, es decir, por todo el 2027. Vale precisar que, en cuanto a refuerzos deportivos, aún no hay nombres que suenen con fuerza en el primer puerto del Perú.

¿Cuándo juega Sport Boys?

El cuadro rosado recibirá en el Miguel Grau a Alianza Atlético el domingo 11 de octubre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú, por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Paolo Guerrero enfrentaría juicio penal si se comprueba responsabilidad en caso de diplomas falsos, afirma abogado

  2. Fabián Bustos, DT de Universitario, tomó determinante medida con Bryan Reyna para partido ante Melgar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano