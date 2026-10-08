Sport Boys confirmó a su primera incorporación para comenzar con todo el centenario

Sport Boys atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y es uno de los candidatos a llevarse el título nacional, algo que no sucedía desde hace años. Esto emociona a la hinchada debido a que el año entrante festejarán su centenario institucional y quieren celebrarlo con una estrella más en su palmarés.

Precisamente para el 2027, el cuadro rosado ya ha confirmado su primera incorporación y así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta. Los del Callao no quieren dejar ni un solo detalle para último minuto, como por ejemplo la marca deportiva que lo vestirá de gala.

En un inicio, Sport Boys iba a contar con la empresa italiana Lotto, pero finalmente se decantó por trabajar con otra que también está vinculada a Marathon, marca con la que todavía tiene contrato. La compañía elegida fue Under Armour.

Sport Boys quiere hacer historia en su centenario.

De esta forma, la conocida corporación estadounidense vestirá al cuadro del Callao en su centenario, es decir, por todo el 2027. Vale precisar que, en cuanto a refuerzos deportivos, aún no hay nombres que suenen con fuerza en el primer puerto del Perú.

¿Cuándo juega Sport Boys?

El cuadro rosado recibirá en el Miguel Grau a Alianza Atlético el domingo 11 de octubre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú, por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.