Gerente de CD Moquegua reveló el futuro de 'Pepe' Soto en el club: "Permanencia"

CD Moquegua afrontará un compromiso de vital importancia ante Universitario de Deportes. ‘La Embestida del Sur’ buscará sumar puntos en su visita al Estadio Monumental para alejarse de la zona de descenso; no obstante, independientemente de cuál será su destino para el próximo año, en el club son conscientes de que deben asegurar a algunas de sus principales figuras, tanto en el plantel como el comando técnico.

En ese sentido, Gustavo Stagnaro, gerente deportivo de CD Moquegua, conversó en exclusiva con Jean Paulino, periodista de Líbero, y habló sobre la postura del club respecto a la continuidad de José 'Pepe' Soto, quien llegó en octubre con la única misión de salvar la categoría.

Gerente de CD Moquegua reveló el futuro de 'Pepe' Soto en el club

El directivo del conjunto moqueguano confesó que, por el momento, en el club solo están enfocados en salvar la categoría, por lo tanto, la continuidad de Soto será evaluada tras el final de la Liga 1. En ese sentido, expresó su confianza en que el estratega nacional cumpla con el objetivo de evitar el descenso a la Liga 2.

"Ahorita estamos enfocados únicamente en estos dos partidos que quedan, también de eso depende la permanencia de la institución en la LIga 1. Creo que el profes 'Pepe' viene haciendo un buen trabajo. Agarró un fierro caliente en un momento muy complicado, pero creo que tiene la capacidad y la mentalidad para poder librarnos de este descenso", manifestó.

De esta manera, Gustavo Stagnaro dejó en claro que la prioridad de CD Moquegua es asegurar su permanencia en la máxima categoría antes de tomar decisiones sobre el futuro del comando técnico. Por ahora, 'Pepe' Soto tiene la misión de salvar al equipo del descenso en las dos últimas jornadas del campeonato.

¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

Recordemos que el duelo entre Universitario y CD Moquegua correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura está programado para las 8.30 p. m. Posterior a ello, Moquegua cerrará su participación en la Liga 1 2026 y jugará de local ante Atlético Grau.