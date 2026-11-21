FC Cajamarca no logró mantenerse en la Liga 1 2026 y jugará la próxima temporada en la Liga 2. Tras confirmarse el descenso, Santiago Acasiete, entrenador del equipo, rompió su silencio y expresó su pesar por no haber podido cumplir con el objetivo de salvar al club, pese a los esfuerzos realizados durante su etapa al mando.

Santiago Acasiete y su mensaje tras el descenso de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

En palabras recogidas de Ovación, Acasiete reconoció que asumió la dirección técnica de FC Cajamarca en un escenario complicado. Si bien consideró que el equipo mostró buenos rendimientos en los primeros tiempos, admitió que no encontraron la manera de sostener ese nivel durante los partidos y terminaron pagando las consecuencias en el tramo final del campeonato.

"Llegamos en un momento difícil al equipo. Creo que en los compromisos que hemos afrontado hemos hecho buenos primeros tiempos, pero en los segundos tiempos hemos sentido la exigencia de los rivales. No hemos sido capaces de levantar al equipo. Trabajamos con las herramientas necesarias, pero no se pudo. En este poco tiempo no pude sumar muchos puntos; se necesitaba conseguir siete puntos y logramos tres en cinco partidos", manifestó.

FC Cajamarca de despidió de la Liga 1

Asimismo, el entrenador no ocultó su tristeza por el desenlace de la temporada y asumió la responsabilidad de no haber conseguido la permanencia. También dedicó unas palabras de reconocimiento a sus futbolistas por afrontar un momento complicado y pidió disculpas tanto a los hinchas como a los dirigentes de la institución.

"Felicitar igual a mis jugadores porque enfrentaron este mal momento. Las disculpas a la hinchada y a la dirigencia porque no pudimos conseguir el objetivo", agregó.

Santiago Acasiete reconoció los problemas que padecen los nuevos equipos que ascienden a la Liga 1

Por último, el técnico se refirió a los obstáculos que encuentran los equipos que logran ascender a la Liga 1. En ese sentido, señaló que la experiencia de FC Cajamarca en la máxima categoría debe servir como aprendizaje para fortalecer su estructura institucional y mejorar su organización de cara al futuro.

"Estar en Primera División sí es difícil para los que ascienden, falta más organización, pero este club le servirá mucho para seguir creciendo. Toca seguir y ahora tratar de pasar este mal sabor que tenemos", sentenció.