Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina: "Dos temporadas"

La Liga 1 2026 va llegando a su final y son varios clubes los que ya empezaron la planificación de sus planteles para la siguiente temporada. En esa línea, Melgar remeció el mercado de pases tras conocerse que ha llegado a un acuerdo con un talentoso atacante con pasado en Tigre de Argentina.

Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina

La dirección deportiva de Melgar es consciente de que debe reforzarse de la mejor manera para encarar las competiciones internacionales y optar por el título de la Liga 1. Por ello, concretaron la renovación de Cristian Bordacahar, uno de los referentes de su plantel.

La noticia se dio a conocer por medio del periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, quien reveló que el ‘Chapu’ decidió extender su vínculo por las siguientes dos temporadas con el ‘Dominó’.

Cristian Bordacahar renovó con Melgar por dos temporadas

“ Cristian Bordacahar renovó por 2 temporadas con Melgar . El “Chapu” se unió al rojinegro en 2021, hasta el momento ha anotado 37 goles y otorgado 34 asistencias en 213 partidos. Esta temporada temporada lleva 7 goles y 3 asistencias”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, Melgar mantiene a una de sus principales figuras en su plantel y además de uno de sus capitanes dentro y fuera del campo para la siguiente temporada.

Cristian Bordacahar y su paso por Tigre

Cristian Bordacahar inició su carrera deportiva en las filas menores de Tigre de Argentina. El atacante logró destacarse y en 2012 fue ascendido al primer equipo, aunque tuvo que salir en calidad de cedido para buscar minutos. Su salida definitiva del equipo se dio en la temporada 2014, cuando puso rumbo a Chacarita Jrs.

Trayectoria de Cristian Bordacahar