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Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina: "Dos temporadas"

Melgar ya empezó las gestiones para la siguiente temporada y emocionó a sus hinchas tras cerrar un acuerdo con un exjugador de Tigre de Argentina.

Angel Curo
Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina
Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina | Composición: Líbero
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La Liga 1 2026 va llegando a su final y son varios clubes los que ya empezaron la planificación de sus planteles para la siguiente temporada. En esa línea, Melgar remeció el mercado de pases tras conocerse que ha llegado a un acuerdo con un talentoso atacante con pasado en Tigre de Argentina.

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Melgar remece el mercado firmando a exfutbolista de Tigre de Argentina

La dirección deportiva de Melgar es consciente de que debe reforzarse de la mejor manera para encarar las competiciones internacionales y optar por el título de la Liga 1. Por ello, concretaron la renovación de Cristian Bordacahar, uno de los referentes de su plantel.

La noticia se dio a conocer por medio del periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, quien reveló que el ‘Chapu’ decidió extender su vínculo por las siguientes dos temporadas con el ‘Dominó’.

Cristian Bordacahar, FBC Melgar

Cristian Bordacahar renovó con Melgar por dos temporadas

Cristian Bordacahar renovó por 2 temporadas con Melgar. El “Chapu” se unió al rojinegro en 2021, hasta el momento ha anotado 37 goles y otorgado 34 asistencias en 213 partidos. Esta temporada temporada lleva 7 goles y 3 asistencias”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, Melgar mantiene a una de sus principales figuras en su plantel y además de uno de sus capitanes dentro y fuera del campo para la siguiente temporada.

Cristian Bordacahar y su paso por Tigre

Cristian Bordacahar inició su carrera deportiva en las filas menores de Tigre de Argentina. El atacante logró destacarse y en 2012 fue ascendido al primer equipo, aunque tuvo que salir en calidad de cedido para buscar minutos. Su salida definitiva del equipo se dio en la temporada 2014, cuando puso rumbo a Chacarita Jrs.

Trayectoria de Cristian Bordacahar

  • CA Tigre (Argentina).
  • Brown Adrogué (Argentina).
  • Chacarita Jrs. (Argentina).
  • Ferro (Argentina).
  • Melgar.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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