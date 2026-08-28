¡Sorpresa! Club peruano perdió tres puntos en mesa y ahora la liga tiene nuevo líder

En el fútbol peruano, como la Liga 1 y otros torneos, ya son muchas las veces en que clubes ganan partidos en cancha, pero por algún error administrativo o problemas con deudas, se ven perjudicados y pierden puntos en mesa. Estos fallos no solo perjudican a un determinado equipo, sino que también modifican las tablas de posiciones, por lo que terceros también se ven afectados o beneficiados.

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Nos referimos a Bentín Tacna Heroica, institución que sufrió un duro revés administrativo tras perder el liderato del Grupo B de la Liga 2 por una sanción en mesa. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional declaró fundado el reclamo presentado por Ayacucho FC a raíz del partido disputado el pasado 2 de agosto, en el cual el conjunto tacneño se había impuesto originalmente por 2-1 en la cancha.

La causa de la penalización se debió al incumplimiento de las normativas reglamentarias sobre la alineación obligatoria de futbolistas juveniles, las cuales exigen mantener en campo a dos jugadores de la categoría sub-23 y uno sub-21 durante los 90 minutos. Al comprobarse la infracción, el ente disciplinario castigó al equipo fronterizo con la quita de los tres puntos obtenidos en dicho compromiso, además de imponerle una multa económica de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Bentín Tacna Heroica compite en la Liga 2.

Este fallo provocó un remezón directo en la parte alta de la tabla de posiciones en plena recta final de la primera etapa del certamen. Con la resta aplicada, Bentín Tacna Heroica descendió al segundo lugar al quedarse con 22 unidades, cediéndole la cima a Comerciantes FC que tomó la delantera con 23 puntos, mientras que Alianza Universidad de Huánuco se ubica expectante en la tercera casilla con 21 unidades.

El nuevo panorama aprieta al máximo la lucha por la clasificación a las siguientes instancias de la segunda división, donde Ayacucho FC y Unión Minas acechan con 20 puntos, seguidos por Santos FC con 19. De esta manera, el cuadro azul queda obligado a no ceder más terreno en las fechas decisivas del campeonato si pretende sostener sus aspiraciones de pelear por el ascenso a la Liga 1.