Ricardo Gareca confía que Renato Tapia y Christian Cueva gocen de continuidad

El camino a excelencia y la continuidad es un arma que Ricardo Gareca busca en cada uno de sus seleccionados. Por ello, Christian Cueva y Renato Tapia tienen la consigna de no dilatar su embarque a sus nuevos clubes para llegar en óptimo estado a las Eliminatorias.



“Aladino” no entró en los planes de Pachuca y ya comenzó a contar con algunas propuestas para encontrar el equilibrio de la continuidad. Incluso, volver a Perú es una opción. Alianza Lima le abriría las puertas aunque deberá resolver o agotar posibilidades de quedarse fuera.

“Tiene que tener una continuidad, tiene que jugar, tiene que establecerse. No porque vuelva a Perú no es que esté menospreciando a un club grande como Alianza Lima. Él tiene la expectativa de continuar en el extranjero, al menos no nos comunicó eso a nosotros”, dijo Gareca a LÍBERO.

El futuro de Renato Tapia se encuentra cada vez más cerca del Betis de España. El “Tigre”, en su momento, ya le ha dicho que tome la mejor decisión observando las posibilidades que tendrá en el club de jugar con los elementos que tiene el equipo en su poción.

"Renato (Tapia), es joven y tiene el pasaporte comunitario para jugar en Europa, la idea es que se mantenga en esas ligas para su crecimiento deportivo", terminó el "Tigre".