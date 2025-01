Raziel García contó por qué no decidió emigrar al fútbol de Argentina

¡No está decidido! El volante de la selección peruana , Raziel García , dio a conocer la razón por la cual no se concretó su llegada al fútbol argentino, asegurando que, siente que es difícil estar lejos de casa.

"Lo que pasa es que era difícil estar lejos de casa, sin saber que pasa y sin poder hacer nada, por eso no decidí ir a Argentina", declaró el actual jugador de Cienciano para las Voces del Fútbol

Sin embargo, García reveló que, algo que le preocupa del del mencionado país sudamericano es la parte económica, pero también destacó que, jugar en esa liga, es un plus para cualquier futbolista profesional

"Me gusta la idea de Argentina por el fútbol dinámico, además es como un trampolín. En lo económico es un poco preocupante por el tema que pasa Argentina. Yo sí quería por la experiencia, por el plus de su liga", señaló.

Finalmente, Raziel García confesó que, Rosario Central no es el único equipo que se ha interesado en sus servicios futbolísticos, afirmando que, hay varios clubes que han preguntado por él, pero aún, no cuenta con una propuesta formal.

"Tengo entendido que hay interés de muchos lados, no solamente de Emiratos Arabes, pero hasta que no haya un papel o una propuesta formal, no hay nada, solo hay interés", indicó.