Burlamaqui reveló que se encuentra "ilusionado" por posible llamado de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca sigue de cerca la evolución de Alessandro Burlamaqui. FOTO: Composición

Finalmente, el jugador del Valencia dio a conocer que no se encuentra desesperado por su debut en LaLiga. “No sé cuándo se dará, pero no me quiero poner presión ni adelantar el proceso que me lleve a ello. Si tiene que ocurrir, así será, para que cuando eso ocurra, pueda aprovecharlo de la mejor forma posible”, sentenció.