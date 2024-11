Zé Roberto sobre el Brasil vs. Perú: "Será un juego distinto a los demás"

El ex volante de la selección de Brasil , Zé Roberto, indicó que el partido que sostendrá el 'Scratch' ante Perú no será nada fácil, más aún si se toma en cuenta los últimos encuentros entre ambos.

“Estoy muy ansioso porque me gusta mucho observar los partidos del ‘Scratch’. Por lo que pasó con los jugadores argentinos que no podían estar en Brasil, me quedé con las ganas de ver al equipo de Tite", exclamó.