Sergio Peña y el mensaje de aliento de cara al Perú vs Brasil por Eliminatorias

Sergio Peña es uno de los jugadores de la Selección Peruana que no ha logrado afrontar completamente la fecha triple de Eliminatorias. El volante nacional sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha que no le permitió ser titular ante Uruguay y ser baja definitiva ante Venezuela. Pese a ello, el jugador del Malmö no dejará de alentar a sus compañeros, quienes se juegan la vida ante el líder de este certamen.