Gianluca Lapadula volvió a sonreír tras retornar a los entrenamientos con Benevento

Como se sabe, Lapadula no ha estado formando parte del plantel en las primeras jornadas de Benevento, pero logró tener minutos ante Parma como antesala a su incorporación a la Selección Peruana. No obstante, no fue considerado para el duelo ante Lecce del pasado fin de semana, ya que recién estaba arribando al club luego de la fecha FIFA.