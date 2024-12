¿A qué hora juegan Colombia vs. Perú ? Horario de Lima y Barranquilla

"La falta de gol en uno delantero, y en cualquier equipo, puede ocurrir. La selección viene trabajando muy bien en nivel defensivo y en el mediocampo, pero cuando llegamos adelante no estamos teniendo la suerte de concretar. Estoy seguro que todos los compañeros y yo, que me llegó mi oportunidad, siempre queremos hacerlo de la mejor manera para llegar al gol. En los últimos juegos no se ha dado, pero estamos convencidos de que se dará y ojalá sea contra Perú".

🎥 ✅@RafaelBorre_ y Luis Suárez están listos para el juego de este viernes 🆚 🇵🇪#JuntosLoLogramos🇨🇴 pic.twitter.com/t98Bfm3WYf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2022