Fano dejó atrás sus diferencias con Lapadula y ahora se rinde ante su buen desempeño

Johan Fano , ex futbolista de la Selección Peruana , dejó atrás sus diferencias que tenía con Gianluca Lapadula y ahora se rinde ante su buen desempeño que viene teniendo en las Eliminatorias . A inicios, el huanuqueño no quería al 'Bambino' por haber rechazado la opción por jugar con la 'Blanquirroja'.

“Yo no me comparo con Lapadula, felicito el desempeño que está teniendo. Le ha caído bien a Perú”, comentó el ex Universitario a DIRECTV Sports.