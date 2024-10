¿Será convocado por Gareca? Jefferson Farfán y su duro presente este 2022

Las cosas no pintan nada bien para Jefferson Farfán. 'La Foquita' pasó de ser un titular indiscutible a no ver minutos con la Selección Peruana. Esto, debido a constantes lesiones que el atacante nacional ha padecido a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Este 2022, el atacante no ha disputado un solo minuto en los campos de juego con Alianza Lima, por lo que su presencia en la próxima convocatoria corre riesgo.