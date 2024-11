Jorge Luis Pinto afirmó que Perú y Uruguay irán al Mundial: "Los demás no tienen chances"

De todos modos, el exestratega de Alianza Lima fue sincero al decir que su país natal tiene las cosas más difíciles, por lo que no dudo en dar a conocer que la Bicolor y los charrúas llegarían a la Copa del Mundo. "Desgraciadamente Colombia tiene que sacar los resultados y depender de otros, que es más difícil. Yo creo que entran Perú y Uruguay. En los demás nos hay chances, nosotros (Colombia) quizá en repechaje", explicó.

Por otro lado, Pinto no dudo en destacar la labor que viene realizando Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. "Ricardo (Gareca) ha hecho un gran trabajo y me parece que hay que reconocerlo. A pesar de las dificultades que ha tenido, en nóminas por muchos momentos, sus hombres de importancia, lesionados, han dificultado un poco los resultados pero me parece que está al borde de conseguir una segunda clasificación y eso es de mucho mérito", dijo.