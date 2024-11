Flores sobre el gol anulado a Perú: "Para nosotros entró, pero ya no gastaremos energías"

Asimismo, Flores se refirió respecto a la posibilidad de haber sido parte del once titular en las prácticas, dejando claro que todavía no está definido. "Fueron trabajos de definición, no hay nada concreto aún. Obviamente eso lo decide el profesor, estamos en igualdad de condiciones los atacantes ya que André no va a estar, esperemos su recuperación. Hay jugadores como Gabi, Razuel o Jairo, el mismo 'Canchita' que también ha jugado esa parte", destacó.