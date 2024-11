¿Se repetirá el Perú vs. Uruguay? Revisa que es lo que busca la FPF tras denunciar a Daronco

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se quedó de brazos cruzados y envió una demanda contra el árbitro brasileño Anderson Daronco, todo esto debido a la polémica que se desató en el partido entre Uruguay vs. Perú en el Estadio Centenario, ya que en dicho cotejo no se le cobró un gol legítimo a la Bicolor en los minutos finales.