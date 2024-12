Tras la salida de Oblitas, ¿Jorge Fossati tiene las horas contadas en la selección peruana?

Por ello, ahora que Juan Carlos Oblitas se fue la FPF le expreso a Jorge Fossati qué ocurrirá con él en un futuro y si debe ir buscando otro equipo o selección desde ahora para continuar con su carrera profesional. El resultado sorprenderá a más de un hincha de la selección peruana que espera saber habrá o no otro estratega para lo que resta de las Eliminatorias.

El comunicado sobre la salida de Juan Carlos Oblitas.

No obstante, es importante resaltar que esta medida es la que se ha tomado por ahora y no sabemos si podría cambiar en las próximas semanas o después de la siguiente fecha doble de Eliminatorias en la que enfrentaremos a Bolivia en Lima y Venezuela en condición de visitante. Si Perú no vence en ambos cotejos quedará fuera de la Copa del Mundo definitivamente.