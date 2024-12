¡Atentos en Videna! Futbolista colombiano quiere jugar por la selección peruana: "Encantado"

Hasta mediados del año pasado, Kevin Serna era una esperanza; sin embargo, tras dejar Alianza Lima para llegar a Fluminense, el talentoso atacante colombiano dejó de ser elegible por la 'Bicolor' por no cumplir los años de residencia consecutiva que exige la FIFA para los nacionalizados.

"Si se me da la oportunidad yo estaría encantado. Siempre lo he dicho que Perú me lo ha dado, sería lindo. Uno trabaja para dar esos saltos y si se llega a dar la oportunidad, bienvenido sea", agregó.