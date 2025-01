¿Quién es Mateo Arakaki, el hijo del 'Samurái' que jugará el Sudamericano Sub 20 con 16 años?

El último domingo 19 de enero, se hizo oficial la lista de convocados de la selección peruana con miras al Campeonato Sudamericano Sub 20 que se disputará íntegramente en Venezuela y otorgará cupos cuatro cupos al Mundial de la categoría de este año.

Mateo Arakaki firmó su contrato profesional con Alianza Lima.

A nivel de selecciones disputó el Sudamericano Sub 15 el año pasado y fue titular en la zaga central. Además, también ha sido convocado a la Sub 17 y ahora espera ganarse un lugar en esta versión de la Sub 20, que apunta a clasificar por primera vez a un Mundial de la categoría.