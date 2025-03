¿Por qué la TV no mostró las jugadas polémicas a favor de Perú vs Venezuela?

El encuentro vital entre la selección de Venezuela y Perú tuvo más que una polémica. Una de ellas fue a los 71 minutos del segundo tiempo, la jugada en donde Paolo Guerrero sintió un jalón y cayó dentro del área. Ante esta situación, el destacado delantero reclamó, pero no fue concebido y mucho menos mostrado por segunda vez ¿A qué se debe esto?

La información que se maneja es que el encargado de la trasmisión del Venezuela vs. Perú es internacional de la TV venezolana, por lo que los canales peruanos no tienen las imágenes para repetir. No obstante, desde cuadro peruano existe un malestar por el arbitro que dirigió el encuentro, el chileno Cristian Garay.