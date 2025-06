Paco Bazán reveló el fuerte secreto de Renato Tapia en la selección peruana: “Él no es…”

La selección peruana empató por la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026 con su similar de Ecuador y se alejó de la zona de repechaje a falta de dos partidos. Tras el partido disputado en el Estadio Nacional de Lima, Renato Tapia sorprendió a todos con polémicas declaraciones.

Y es que el volante de la Blanquirroja aseguró que el equipo empezó a jugar tarde las Clasificatorias Sudamericanas y que recién se sintieron cómodos en la cancha, dejando entrever que los ánimos no eran de los mejores con Juan Reynoso y Jorge Fossati, además de mencionar a la prensa peruana. Al respecto, el comentarista deportivo Paco Bazán se pronunció.

¿Qué dijo Paco Bazán tras las declaraciones de Renato Tapia?

“Ahora también es verdad que (Renato) Tapia no es tan querido. Yo te cuento, tiene bastante resistencia con varios del plantel, tiene resistencia con algunos compañeros, me lo han contado seleccionados, tiene ciertas actitudes y a algunos no les gustaría esta actitudes”, reveló el exfutbolista en el programa ‘Ni loco ni santo’ vía Entre Palos TV en YouTube.

Resulta que los comentaristas deportivos que estaba con Paco Bazán analizaron lo que fue el compromiso ante la ‘Tri’ y no dudaron en referirse a las incendiarias declaraciones del ‘Capitán del futuro’, quien insistió en que los futbolistas asumieron la responsabilidad de representar a la selección nacional pese a las circunstancias adversas, dejando un mensaje a la prensa como a dirigentes.

“Ustedes lo saben, lo sabe todo el periodismo, no lo quieren decir que es otra cosa. Pero como siempre lo he dicho, nosotros los jugadores somos los que ponemos la cara, siempre hemos estado aquí. Por más que digan que uno tiene 35, el otro 40, somos los únicos los que ponemos la cara por la selección. Somos los que venimos acá, damos las entrevistas, nos tiramos de pecho, viene gente que estaba lesionada, sin embargo, está aquí arriesgando su físico por la selección. Vamos a seguir siempre los mismos y vamos a dar todo hasta el final”, dijo Renato Tapia.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

Luego del partido en el Estadio Nacional de Lima ante Ecuador, la selección peruana enfrentará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, el próximo 9 de septiembre.