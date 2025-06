¡No es Ramón Díaz! Juan Jayo destapó quién sería el nuevo DT de Perú: "Tengo información..."

La selección peruana tendrá una última chance de poder definir si realmente clasifica al Mundial 2026 en la próxima jornada doble del mes de setiembre. Como se recuerda, la 'Bicolor' se ubica penúltima en la tabla de posiciones con 12 puntos, a 6 de Venezuela que está en zona de repesca. En medio de este escenario, Juan Jayo, exjugador de Alianza Lima habló sobre el nuevo DT de la 'Blanquirroja'.

Jayo Legario habló sobre el próximo DT de la selección peruana

Durante el programa de Youtube, 'Estudio Fútbol, Jayo Legario sorprendió al contar detalles sobre el posible reemplazo de Óscar Ibáñez. En primera instancia, el panelista señaló que según sus fuentes, en la actualidad, hay una probabilidad de que el exarquero de Universitario de Deportes continué en el cargo, sin embargo, nada oficial.

Ramón Díaz estaría en órbita de la selección peruana/Composición: GLR

"Yo tengo información desde la Federación que solamente tiraron un nombre. Y que la posibilidad de que Óscar (Ibáñez) se pueda quedar lo están estudiando. La otra es que puede variar de acuerdo a cómo se termine los dos últimos partidos de Eliminatorias. Óscar consiguió nuevamente unir al grupo, entonces priorizan esas cosas: la unión, la llegada del técnico al jugador, todas esas cosas son importantes para desarrollar un trabajo", sostuvo el 'Pulpo'.

Bajo ese contexto, también se refirió a la posibilidad de que el exentrenador de André Carrillo, Ramón Díaz, asuma como flamante DT de la selección peruana, aunque, por ahora aseguró que la idea de la FPF sería ir por otro nombre.

"No es nada seguro. Digamos, un empresario agarró y tiró el nombre de Ramón Díaz, y en esta coyuntura sabe que Perú está buscando técnico y lo tiraron ahí nada más. No hay conversación ni nada. No tenían pensado en Ramón Díaz. Esa es la información que tengo", acotó.

Ramón Díaz: ¿qué se sabe sobre su posible llegada a la selección peruana?

De acuerdo a la última información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, si bien Ramón Díaz fue acercado, de momento "no existe contacto directo o negociación" con la FPF para llegar al banquillo de la 'Bicolor'. Semanas claves.