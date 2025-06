DT de Corinthians sorprendió al revelar por qué no convocó a André Carrillo ante Gremio: "No es..."

El último jueves, Corinthians de Brasil igualó 1-1 contra Gremio en el partido válido por la fecha 12 del Brasileirao desde el Estadio Arena do Gremio. El 'Timao' rescató un punto gracias al gol de Breno Bidon, ya que minutos antes, Martin Braithwaite había abierto el marcador. Dorival Júnior, estratega del cuadro carioca explicó la poderosa razón para no convocar a André Carrillo tras la fecha FIFA de junio.

DT de Corinthians reveló por qué no convocó a André Carrillo ante Gremio

Durante la conferencia de prensa, el extécnico de la selección brasileña fue consultado respecto a las ausencias de la 'Culebra', José Martínez y Memphis Depay. Bajo esa premisa, respondió que la razón por la cual no convocó a las tres figuras se debe a decisión técnica. Asimismo, el entrenador de 63 años también deslizó la posibilidad que no estén en óptimas condiciones tras pasar por revisión médica.

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta mediados de 2026

"Primero, no es seguro que estén en el campo. Segundo, debemos respetar la profesionalidad de los profesionales del club. Debemos respetar el departamento de fisiología, médico y físico, todo estaba planeado y programado", manifestó Dorival Júnior.

(Video: Globo Esporte)

De la misma manera, el ex Sao Paulo destacó el rendimiento que tuvieron sus dirigidos luego de empatar ante Gremio, y subrayó la entrega para sumar de a uno ante un poderoso rival del Brasileirao.

"Al hacer esto, respetamos la individualidad de cada jugador sin poner en riesgo a los atletas. Tomamos una decisión temprana y creo que fue la correcta. Preparamos un equipo que jugó un gran partido competitivo. Somos conscientes de esto entre dos equipos que están en la misma fase de la competición. La respuesta fue importante", acotó el DT del 'Timao'.

Números de André Carrillo con Corinthians esta temporada

André Carrillo ha sabido ganarse un lugar en el once titular de Corinthians. Pese a no haber jugado ante Gremio, la 'Culebra' viene demostrando su gran capacidad como futbolista, ya que hasta la fecha lleva disputados 17 compromisos oficiales por la Serie A, Copa Betano y Copa Sudamericana. Además, no tiene goles pero sí 2 asistencias.