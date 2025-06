Corinthians tomó contundente medida con André Carrillo tras quedar eliminado del Mundial

Finalizó la fecha FIFA de junio y dejó un duro golpe para la selección peruana, ya que luego del empate sin goles ante Ecuador, quedó virtualmente eliminada del Mundial 2026. Tras ello, los futbolista volvieron a los entrenamientos con sus equipos y uno de los que se vio sorprendido fue André Carrillo, sobre quien Corinthians tomó una dura decisión.

La decisión que tomó Corinthians con André Carrillo

Resulta que, Corinthians está próximo a enfrentarse ante Gremio por la fecha 12 del Brasileirao, no obstante, para este duelo, el DT del 'Timao', Dorival Junior, decidió no considerar a la 'Culebra' entre los convocados para este vital partido.

André Carrillo no fue considerado con Corinthians.

Recordemos que, Carrillo también se perdió el anterior partido de su equipo, tras haberse lesionado de última momento, por lo que llegó a los entrenamientos con la selección peruana con molestias físicas. De hecho, se perdió el partido ante Colombia y pudo reaparecer ante Ecuador, donde jugó los 90 minutos.

André Carrillo no fue el único que no entró el lista

Según informó el portal brasileño SCCP News, el talentoso jugador de la 'Bicolor' no fue el único que no entró en la lista para el partido ante Gremio, pues Memphis Depay y José Martínez tampoco fueron convocados. Según la información del portal, los tres futbolistas aún no regresarán a Brasil.

"Memphis Depay, José Martínez y André Carrillo, quienes jugaron con sus selecciones nacionales durante el Mundial de la FIFA, recibieron el alta médica anticipada y no regresarán a Brasil por el momento. Los tres jugadores estarán ausentes del partido contra el Gremio, este jueves en Rio Grande do Sul", informaron.