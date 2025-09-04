Mundialista uruguayo dio firme calificativo sobre el futbol peruano previo al Perú vs Uruguay: "Es un..."

La selección peruana se enfrentará a Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En medio de este gran encuentro, Antonio Alzamendi, mundialista con la selección uruguaya, salió al frente para hablar sobre el esperado enfrentamiento y dio un fuerte calificativo sobre el fútbol peruano.

Alzamendi, exdelantero de la selección de Uruguay, fue entrevistado por Radio Ovación en donde le consultaron su opinión sobre el crecimiento del fútbol de la Liga 1 en torneos internacionales como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana tras los resultados obtenidos por Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Creo que ha mejorado, está compitiendo a nivel internacional tanto Alianza como la 'U'. Ahora es un fútbol más ofensivo, no tan lateral, yo decía y sigo sosteniendo que Brasil, Colombia, Argentina y Perú son los que mejor juegan al fútbol en cuanto a su técnica. Le faltaba ese empuje que en su momento se lo dio Gareca. Es bueno que los equipos locales mejoren porque eso hace que la competencia sea mucho mejor", afirmó en primera instancia.

Mundialista uruguayo sobre el Perú vs Uruguay

Por otro lado, Antonio Alzamendi, manifestó cómo jugará Uruguay frente a Perú esta penultima fecha de Eliminatorias sabiendo que al combonado de Marcelo Bielsa solo le falta un punto para decir que está clasificado al Mundial 2026.

"Siempre fui de los entrenadores que piensa los partidos hay que jugarlos, respetando al rival, sabiendo lo que es Perú que nos ganó en la primera rueda. Sé lo que es el jugador peruano y creo que la responsabilidad la tienen los dos, aunque Uruguay más sabiendo que está pendiente de un punto para clasificar pero hay que cuidarse del juego peruano. Pienso que la selección y Bielsa están pensando igual que yo", dijo de forma contundente.

Por último, el mundialista con la selección uruguaya, Alzamendi, habló sobre los jugadores que fueron leyendas en Uruguay y que al día de hoy ya se retiraron del combinado, tales como Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani.

"Se nos fueron jugadores muy importantes que para un país como Uruguay es fundamental, la ida de Forlán, Suárez, Cavani que fueron jugadores fundamentales en la selección. Hemos tenido partidos formidables pero los demás juegan también y te van agarrando un poco el sistema", concluyó.