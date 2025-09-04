FIFA se olvida de Venezuela y pone a Perú en el séptimo puesto de la tabla

Las Eliminatorias 2026 se reinician en Sudamérica con la fecha 17 y penúltima en la que diversas selecciones buscan sellar su clasificación al Mundial, mientras otras se juegan sus últimas chances de alcanzar un cupo. En medio de este momento de gran expectativa, una sorpresiva publicación llamó tremendamente la atención.

Y es que la FIFA compartió una tabla de posiciones que no tardó en captar la atención de los hinchas que se ilusionan con lograr el objetivo. Como era de esperarse, generó diversas reacciones y comentarios, algunos resaltando la ubicación, de Perú sobre su similar de Venezuela.

¿Qué noticia sobre la FIFA conocieron los hinchas?

“Número de participaciones de equipos sudamericanos en la Copa Mundial de la FIFA”, se lee en dicha publicación compartida en la página ‘FIFA World Cup’, la cual muestra a todos los países sudamericanos, a excepción del conjunto venezolano, en este top.

Aunque no se trata de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, lo cierto es que los aficionados no dudaron en resaltar que la ‘Vinotinto’, que hasta la fecha 16 de Clasificatorias marchan séptima, no aparezca y su lugar sea ocupado por la Blanquirroja, alcanzado cinco participaciones.

Cabe mencionar que Venezuela es el único país de Sudamérica que nunca ha logrado clasificar a un Mundial de Fútbol, a pesar de marchar por un buen momento en las Eliminatorias 2026. Por esta razón, el ente máximo del fútbol mundial no lo colocó en dicha tabla de posiciones.

