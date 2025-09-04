0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Argentina vs Venezuela HOY ONLINE, último partido de Messi

FIFA se olvida de Venezuela y pone a Perú en el séptimo puesto de la tabla

¡Atención! FIFA sorprendió con tabla de posiciones en medio del cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, resaltando la ausencia de Venezuela.

Erickson Acuña
FIFA se olvida de Venezuela y pone a Perú en el séptimo puesto de la tabla
FIFA se olvida de Venezuela y pone a Perú en el séptimo puesto de la tabla
COMPARTIR

Las Eliminatorias 2026 se reinician en Sudamérica con la fecha 17 y penúltima en la que diversas selecciones buscan sellar su clasificación al Mundial, mientras otras se juegan sus últimas chances de alcanzar un cupo. En medio de este momento de gran expectativa, una sorpresiva publicación llamó tremendamente la atención.

Los cuatros futbolistas de Perú que no enfrentarán a Uruguay.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay HOY: las 4 bajas confirmadas para el técnico Óscar Ibáñez por Eliminatorias

Y es que la FIFA compartió una tabla de posiciones que no tardó en captar la atención de los hinchas que se ilusionan con lograr el objetivo. Como era de esperarse, generó diversas reacciones y comentarios, algunos resaltando la ubicación, de Perú sobre su similar de Venezuela. 

¿Qué noticia sobre la FIFA conocieron los hinchas?

“Número de participaciones de equipos sudamericanos en la Copa Mundial de la FIFA”, se lee en dicha publicación compartida en la página ‘FIFA World Cup’, la cual muestra a todos los países sudamericanos, a excepción del conjunto venezolano, en este top.

Aunque no se trata de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, lo cierto es que los aficionados no dudaron en resaltar que la ‘Vinotinto’, que hasta la fecha 16 de Clasificatorias marchan séptima, no aparezca y su lugar sea ocupado por la Blanquirroja, alcanzado cinco participaciones. 

Cabe mencionar que Venezuela es el único país de Sudamérica que nunca ha logrado clasificar a un Mundial de Fútbol, a pesar de marchar por un buen momento en las Eliminatorias 2026. Por esta razón, el ente máximo del fútbol mundial no lo colocó en dicha tabla de posiciones. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Perú vs. Uruguay: alineación confirmada de Ibáñez para sumar de a tres en Montevideo

  2. Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."

  3. Perú vs Uruguay HOY: las 4 bajas confirmadas para el técnico Óscar Ibáñez por Eliminatorias

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano