Exfigura de Paraguay dio firme opinión sobre partido contra selección peruana: "En el bolsillo"

Estamos a pocas horas de presenciar el decisivo duelo entre Perú vs Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la 'Bicolor' está obligada a sumar los tres puntos para despedirse de la mejor manera. Sin embargo, en la antesala de este encuentro, un exfutbolista de los 'guaraníes' sorprendió con una firme opinión sobre el partido.

El duelo entre ambas selecciones se perfila como de pronóstico reservado, ya que Paraguay llega con la clasificación asegurada a la Copa del Mundo, aunque dejó en claro que quiere seguir sumando victorias. Por su parte, la 'Blanquirroja' intentará mejorar su imagen y despedirse con un triunfo en uno de los procesos más complicados de su historia.

Exfigura de Paraguay opinó sobre partido ante Perú

En ese contexto, el exfutbolista paraguayo Édgar González, recordado también por su paso por Alianza Lima, conversó con Infobae y fue consultado sobre la actualidad de la selección peruana y la posibilidad de que Paraguay logre su primer triunfo en Lima por Eliminatorias. Ante ello, el exjugador aseguró que su selección debe ir por la victoria para celebrar de la mejor manera su clasificación al Mundial.

"Creo que sí (es la oportunidad de ganar en Lima). Para que los jugadores mismos puedan despedirse de las Eliminatorias con la clasificación en el bolsillo, una victoria será muy importante. Incluso porque hay 3 jugadores nuevos, ellos van a tratar de demostrar un buen fútbol para que el profe Alfaro pueda considerarlos para la lista final del Mundial 2026", expresó.

Paraguay nunca ha logrado ganarle a Perú en Lima por Eliminatorias. Foto: Selección Paraguaya

Édgar González propuso a dos técnicos para la selección peruana

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima también se animó a proponer a dos posibles técnicos para el banquillo de la selección peruana. Para González, Néstor Gorosito y Gustavo Costas serían los técnicos ideales.

"Esta semana he escuchado informes que el próximo técnico de Perú sería Gorosito. Para mí, bienvenido sea. Son técnicos que están y conocen la idiosincrasia del fútbol peruano y otro que me gusta mucho es Gustavo Costas, que estuvo muchos años allí. Él conoce, estuvo mucho tiempo, que campeonó y estuvo muchos años en Perú", aseguró.

Édgar González jugó en Alianza Lima entre 2009 y 2012. Foto: Líbero

Números de Paraguay jugando en Lima

En toda la historia, la selección peruana y Paraguay se han enfrentado en 8 oportunidades en Lima, donde el combinado peruano no conoce de derrotas. En total, la 'Blanquirroja' suma 6 victorias y 2 empates ante los 'guaraníes'.

De esta forma, el cuadro comandado por Óscar Ibáñez tendrá la obligación de mantener ese récord positivo y no arruinar más su imagen, que ha venido cayendo en los últimos años.