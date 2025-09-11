Luis Ramos dio categórico calificativo a Guerrero tras comparaciones en la selección: "Es un..."

La selección peruana tuvo una actuación para el olvido en la derrota frente a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y uno de los jugadores más señalados por la hinchada fue Luis Ramos. El delantero recibió duras críticas, además de ser comparado con Paolo Guerrero. Ante ello, el atacante no tardó en responder a los cuestionamientos y dejó una contundente opinión sobre el ‘Depredador’.

El actual atacante del América de Cali ha sido señalado como el llamado a tomar la posta de Paolo Guerrero en la delantera de la ‘Bicolor’, una responsabilidad que supone una valla muy alta. Sin embargo, su rendimiento en el último duelo disputado en el Estadio Nacional dejó dudas, lo que provocó que los hinchas extrañaran la presencia del capitán histórico.

Luis Ramos opinó sobre las comparaciones con Paolo Guerrero

En su arribo al aeropuerto, antes de viajar a Colombia para reintegrarse a su club, Luis Ramos fue abordado por las cámaras de 'Entre Bolas' y otros medios, quienes le consultaron por las constantes comparaciones con Paolo Guerrero.

El joven delantero respondió con firmeza ante las críticas y las constante comparaciones, aunque no ocultó su admiración por el goleador de Alianza Lima. No obstante, también indicó que cada uno hace su propia historia.

Video: Entre Bolas

"Hay críticas, también cuando te va bien hablan bien de ti. Pero la verdad es que no deberían hacer comparaciones. Siempre he dicho que Paolo Guerrero es un crack, respeto todo lo que ha hecho por el país y su carrera que ha tenido, pero cada uno hace su historia", expresó.

Asimismo, el exjugador de Cusco FC señaló que seguirá trabajando para consolidarse en la selección y mejorar su nivel: "Cada jugador se prepara para tener una buena carrera. Estoy agradecido por la oportunidad de poder jugar y siento que, con el tiempo, me va a ir mejor", agregó.

Luis Ramos se pronunció tras la salida de Óscar Ibáñez

De igual forma, el delantero de 25 años valoró la labor de todo el plantel pese a la derrota ante Paraguay, asegurando que "dieron la cara" en este difícil momento. Además, mandó un mensaje al comando técnico de Óscar Ibáñez tras confirmarse su salida de la 'Blanquirroja'.

"Estoy muy orgulloso por todos los jugadores que dimos la cara, sea los más grandes, los más jóvenes. La verdad orgulloso del comando técnico también. El profe Óscar Ibáñez no sigue con nosotros, pero de verdad que estoy muy feliz y saco todo lo positivo de esto", señaló.