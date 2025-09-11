Erick Noriega reveló potente diálogo con Ibáñez tras haber sido suplente: "Estoy bastante..."

La selección peruana cayó por la mínima diferencia ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Para este compromiso, Óscar Ibáñez sorprendió con varios cambios en el once titular y uno de los más comentados fue la suplencia de Erick Noriega. Tras la derrota, el futbolista contó públicamente qué fue lo que le dijo al estratega luego de haber iniciado en el banco de suplentes.

Una vez finalizó el encuentro en el Estadio Nacional de Lima, el 'Samurái' se dirigió al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao para retornar a los entrenamientos con Gremio de cara al Brasileirao y fue las cámaras de 'Entre Bolas'. En primer instancia, el polifuncional jugador no dudó en expresar su felicidad por haber sumado minutos con la 'Bicolor'.

"Yo me voy feliz, tuve la oportunidad de jugar con la selección peruana, sumar minutos, aprender mucho más de los mayores que siempre nos apoyan. Obviamente no se dieron los resultados pero creo que es parte del fútbol. Tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor en los próximos partidos", expresó.

No obstante, el polifuncional futbolista reveló que mantuvo una conversación con Óscar Ibáñez tras no haber sido considerado como titular en el duelo ante Paraguay. Lejos de mostrar algún reproche, el exjugador de Alianza Lima confesó que optó por agradecerle al entrenador por todo lo que le brindó durante su etapa al mando de la ‘Bicolor’, justo antes de que se oficializara su salida.

Video: Entre Bolas

"¿Cómo fue la despedida con Óscar Ibáñez?", le preguntaron. "Le agradecí porque la verdad estoy bastante contento con él y su comando técnico. Sigo aprendiendo mucho de él y lo que tenga que pasar, ahí estamos", indicó Noriega.

Erick Noriega envió mensaje a los hinchas tras la eliminación de Perú

Erick Noriega también aprovechó la oportunidad para enviar un sentido mensaje a los hinchas de la selección peruana. El jugador reconoció la incomodidad que generó la eliminación del Mundial y aseguró que el plantel comprende el malestar de la afición. No obstante, también pidió empatía, al señalar que los futbolistas sienten la misma frustración dentro del campo de juego.

"Se entiende la incomodidad del hincha por los resultados. Esto es fútbol, se vive de esa manera. Sabemos que a los hinchas les frustra que la selección no gane y se entiende. Como futbolistas tenemos que entender su sentir pero también sería bueno que ellos vean lo que pasamos dentro del campo porque somos seres humanos, no somos perfectos", explicó.