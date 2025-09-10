0

Gremio incluyó a exfigura de Alianza Lima en su lista de refuerzos e ilusiona a sus hinchas

¡Oficial! Gremio sorprendió a todos los hinchas con importante futbolista que brilló en la Liga 1 y lo presentó en su lista de refuerzos de la temporada.

Gremio y una importante noticia sobre sus refuerzos.
Gremio y una importante noticia sobre sus refuerzos.
Gremio inició una nueva etapa en la temporada 2025 con los refuerzos que se sumaron recientemente para potenciar en todas las líneas, generando ilusión en los hinchas. De esta manera, afrontarán lo que resta del año confiando en cumplir con las metas trazadas por la institución.

El club brasileño es consciente que para conseguir los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego. Por ello, priorizó el tema de fichajes en esta segunda parte y cerró su lista con una llamativa publicación que compartió recientemente en sus redes sociales.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Gremio?

“Alex Santana, Balbuena, Carlos Vinícius, Marcos Rocha, (Erick) Noriega, Arthur, Enzo y Willian. Estos son los 8 nombres que han llegado para reforzar nuestra plantilla. En cualquier idioma, ¡todos somos Tricolores con pasión y ganas de ganar! ¡Vamos por todo!”, escribió el equipo en la gráfica que difundió con todos los jugadores que se sumaron, entre los que resalta el ‘Samurai’, ex figura de Alianza Lima.

Aunque el zaguero peruano ya había sido presentado semanas atrás, integra la lista final que Gremio decidió compartir con las nuevas incorporaciones. De esta manera, el club quedó listo para afrontar los nuevos retos en la temporada bajo la dirección técnica de Mano Menezes, quien ya hizo debutar a Erick Noriega en el equipo.

El ‘Samurái’ es para muchos hinchas uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años, entrando en la órbita de algunos equipos del extranjero, siendo Gremio el club por el que terminó fichando.

Próximo partido de Gremio por el Brasileirao

Luego del empate con Flamengo en el Estadio Maracaná, Gremio de Erick Noriega enfrentará a Mirassol, en cotejo correspondiente a la fecha 23 del Brasileirao, el próximo sábado 13 de septiembre.

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

