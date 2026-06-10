Perú jugará con los anfitriones del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá

¡Confirmado! Tras haber derrotado a Haití y perdido con España antes del inicio del Mundial 2026, la selección peruana confirmó que enfrentará a Estados Unidos, México y Canadá en partidos de gran interés. Precisamente, estos tres combinados son los anfitriones del certamen intercontinental más importante de la FIFA, por lo que serán rivales de jerarquía para el equipo comandado por el brasileño Mano Menezes.

Según informó el periodista Jampool Cuadros, la Federación Peruana de Fútbol sigue trabajando con miras a sus próximos retos y confirmó que jugará con los mencionados rivales de Norteamérica, en diferentes compromisos que servirán como preparación para las siguientes Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2030. Cabe recordar que aún no se conoce el formato de la competición sudamericana.

Como se mencionó, la Bicolor enfrentará a sus similares de Estados Unidos, México y Canadá entre las fechas FIFA de septiembre y octubre del presente año. Estos serán los primeros partidos de dichos países tras el cierre del Mundial 2026, que culminará el 19 de julio, con la gran final en el MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey.

La selección peruana seguirá preparándose con Mano Menezes.

Todos estos encuentros se disputarán en territorio norteamericano, pero eso no es todo, ya que la FPF se encuentra alistando un cuarto duelo para la Blanquirroja. Sin embargo, este no se llevará a cabo en el extranjero, sino que está planeado para disputarse en Lima. De momento, no hay información sobre cuál será el rival de Perú para este atractivo encuentro amistoso previo a las Eliminatorias Conmebol.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Pese a que la selección peruana no logró clasificar, los hinchas incaicos estarán atentos a la Copa del Mundo 2026 debido a lo apasionante del torneo. Este certamen iniciará el jueves 11 de junio, con los partidos del Grupo A, que enfrentan a México y a Corea del Sur con República Checa.