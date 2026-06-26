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Renato Tapia reveló si discutió con Jean Ferrari en el Perú vs Uruguay: "Una..."
Renato Tapia rompió su silencio y dio revelaciones sobre los rumores de un posible conflicto con Jean Ferrari, director de la Federación Peruana de Fútbol.
Renato Tapia rompió su silencio sobre la Selección Peruana y aclaró una de las versiones que más comentarios generó en los últimos meses: el supuesto conflicto con Jean Ferrari. El mediocampista aseguró que nunca existió un enfrentamiento con el actual Director General de Fútbol de la FPF y desmintió los rumores que surgieron tras el duelo frente a Uruguay por las Eliminatorias.
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Renato Tapia reveló si tuvo conflicto con Jean Ferrari en el Perú vs. Uruguay
En diálogo con el programa 'Juego Cruzado', el volante explicó que sí sostuvo una conversación con Ferrari en Montevideo, aunque negó tajantemente haberlo expulsado del vestuario de la Bicolor, como se comentó en su momento.
"Estoy seguro de que no ha habido teléfono malogrado con Jean Ferrari. No existe ningún problema; si realmente lo hubiera, ya lo habríamos conversado. Sí hablamos ese día en Montevideo, pero es completamente falso que yo lo sacara del camerino porque estaba suspendido. Solo estuve cinco minutos", manifestó.
Tapia también reveló que aquel día conversó tanto con Jean Ferrari como con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y aseguró que nunca percibió algún inconveniente con la dirigencia.
"Hablé con Jean y con el presidente. Entiendo que todo está bien; de lo contrario, me habrían llamado para aclararlo. Yo sigo esperando una convocatoria y, si no llega, también lo aceptaré. Siempre apoyaré a la selección, me toque estar dentro o fuera", agregó.
¿Desde cuándo Renato Tapia no es convocado en la selección peruana?
El mediocampista no es convocado a la Blanquirroja desde las fechas dobles de las Eliminatorias Sudamericanas disputadas en septiembre de 2025, cuando Perú enfrentó a Uruguay y Paraguay. Desde entonces, su ausencia en las listas ha generado constantes interrogantes entre los hinchas y la prensa deportiva.
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