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Sport Boys presenta baja sensible para el duelo frente a Sport Huancayo: "Arriesgado"
En la previa del duelo ante el 'Rojo Matador', se confirmó que Sport Boys no contará con una de sus principales figuras por lesión.
Sport Boys visitará a Sport Huancayo este sábado 5 de setiembre, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los rosados buscarán ratificar su buen momento en el campeonato con una victoria frente al 'Rojo Matador'. No obstante, en la previa de dicho compromiso, la Misilera recibió una mala noticia respecto a la presencia de una de sus figuras: se trata de Nicolás Da Campo, quien quedó descartado para el partido por lesión.
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Nicolás Da Campo, figura de Sport Boys, descartado para el partido frente a Sport Huancayo
En entrevista para el programa ‘Hablemos de MAX’, el volante argentino confirmó su ausencia en el partido de este fin de semana debido a un malestar, mismo que le impidió culminar el partido en la victoria frente a Sporting Cristal, en la fecha pasada del Clausura.
“No (no llega al partido), no sé si está bien o mal decirlo, pero no creo que llegue. No me voy a andar con misterios, el técnico tampoco anda con misterios así que no me va a decir nada, pero no creo. Seguramente para el otro (partido) sí”, señaló Da Campo ante el citado medio.
Nicolás Da Campo se pierde el partido ante Sport Huancayo por lesión.
¿Cuál es la lesión de Nicolás Da Campo?
Asimismo, Da Campo, de 32 años, dio detalles sobre la lesión que padece, la misma que le impedirá tener actividad en el partido ante los huancaínos: “Una distensión en el isquiotibial, ayer fui a hacerme los estudios y hoy, cuando hablé con el doctor, arrojó eso, así que, nada. Es tratar de recuperarme, estar bien. Este partido es arriesgado, entonces quizás para el otro ya más tranquilo (podrá estar) y también pensar en lo que queda del torneo y no apurar tanto”, añadió.
¿A qué hora juegan Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026?
Vale resaltar que el Sport Boys vs Sport Huancayo se llevará a cabo este sábado 5 de setiembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo. Los rosados llegan a este cotejo tras vencer a Sporting Cristal y cortar una racha de 19 años sin ganarle a los cerveceros. Por su parte, los locales consiguieron tres puntos de oro en su visita a ADT de Tarma al derrotarlo por 3-1.
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