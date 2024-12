Leandro Sosa sobre Sporting Cristal: "Acá debes defender a muerte la camiseta"

"Contento y feliz, al ser un plantel y grupo sano que trabaja hace varias temporadas, se hace mas fácil trabajar, me han recibido con las puertas abiertas y buscando adaptarme rápido. Uno cuando llega a Perú ve como modelo a Sporting Cristal por como es como institución, por suerte pude transcender en mi equipo y eso me dio la posibilidad de estar acá", declaró Sosa.

Leandro Sosa espera cumplir cada uno de los objetivos de Sporting Cristal.

"Cuando se presento esta posibilidad, era fácil que se cerrara, no tenia ninguna contra de parte de la gente que me representa. Me genera una responsabilidad extra saber que estás en un lugar que tienes que defender a muerte y el deseo de no irte nunca de ahí", expresó.