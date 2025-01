Alineaciones Sporting Cristal vs U Católica: el novedoso once de Farré para la Tarde Celeste

Sporting Cristal no se guardará nada en busca de hacer una gran presentación en la Tarde Celeste . Su rival será la U Católica de Chile, el cual está dirigido por su extécnico brasileño Tiago Nunes. Los 'rimenses' han tenido ciertos amistosos con clubes de Liga 1, pero ahora tendrá la gran prueba de fuego en el Estadio Alberto Gallardo.

Bajo esa presión que significará su presentación oficial, Guillermo Farré pretende armar un once sólido que competirá a lo largo de la temporada 2025. Se contará con los refuerzos en el terreno de juego, con un marco lleno gracias a los fieles aficionados.

Este es el once tentativo de Sporting Cristal para duelo ante U Católica por la Tarde Celeste: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Catriel Cabellos, Christofer Gonzales; Santiago González, Misael Sosa y Martín Cauteruccio.

Plantel de Sporting Cristal trabajó en el Estadio Alberto Gallardo.

Este once se asemeja a lo mostrado en el último amistoso ante Cusco FC, en el que los celestes cayeron por la mínima diferencia en el primer encuentro. No obstante, Farré siente haber resuelto esas falencias para así recobrar la confianza en sus jugadores.

Vale indicar, que futbolistas como Maxloren Castro, Alejandro Pósito, entre otros, no estarán en la Tarde Celeste al estar concentrados con la selección peruana Sub 20. Asimismo, Yoshimar Yotún será uno de los ausentes debido a una lesión que no logra superar.