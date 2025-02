Brilló en Universitario y ahora destacó su regreso a Cristal este 2025: "Vuelvo después..."

Sporting Cristal no descansa y se mentaliza en el inicio de la Liga Femenina 2025 . El elenco del Rímac tiene el principal objetivo de evitar el bicampeonato nacional de Alianza Lima , por ende, el plantel viene afrontando interesantes amistosos de pretemporada.

Uno de sus cotejos de preparación más reciente fue ante FC Killas en La Florida donde el conjunto dirigido por la DT Vivian Ayres goleó 5-1 al elenco nacional. En esa línea, finalizado el encuentro, la exfutbolista de Universitario de Deportes no dudó en resaltar la victoria de su equipo, además señaló que sus dirigidas también vienen teniendo mayor ritmo futbolístico a poco del comienzo de la Liga Femenina 2025.

Vivian Ayres volvió a Sporting Cristal tras su paso por Universitario Femenino/Foto: UNITED Marketing Deportivo

"Por una parte es bueno por las chicas porque eso les da otro roce, por otra parte no tanto porque no las tengo para trabajar con nosotras pero siempre una convocatoria para ellas es bueno, me hubiera gustado que haya más convocadas", sentenció.