Gustavo Zevallos contundente sobre la continuidad de Guillermo Farré: "Corregir todo..."

"No me puedo quedar callado porque tanta gente fue a Cajabamba, solo me queda agradecerles. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad y calma. Cuando sea necesario vamos a tomar decisiones, ahora es momento de tener firmeza con la hinchada, porque siempre es bueno escuchar al hincha. No tengo duda de que vamos a superar este mal momento", añadió.