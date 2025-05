Diego Enríquez no se guardó nada y dejó rotundo calificativo sobre Paulo Autuori: "Es un..."

Sporting Cristal consiguió una sufrida victoria por 3-2 ante Juan Pablo II College en la última fecha del Torneo Apertura. De esta forma, su nuevo DT, Paulo Autuori, logró debutar con triunfo en la Liga 1. Ahora, los del Rímac deberán descansar en esta fecha. Por ello, el arquero celeste, Diego Enríquez, apareció en un programa de televisión y dejó un rotundo calificativo sobre el estratega brasileño.

PUEDES VER: CONMEBOL abrió expediente contra Cristal a poco de enfrentar a Bolívar por Libertadores

Resulta que el guardameta aprovechó la fecha de descanso de su equipo y apareció en la última edición del programa deportivo, Al Ángulo, en donde fue consultado por el regreso de Autuori al banquillo de Cristal. Al respecto, la figura celeste, no se guardó nada y no dudó en elogiar a su actual entrenador.

"Es un entrenador de gran experiencia, creo que eso nos va ayudar bastante para lo que resta del año. Al principio fue bastante exigente en los entrenamientos, bastante intensidad como le gusta a él, un equipo con bloques bien cortos. Tenemos que ser ordenados tácticamente que eso nos va ayudar a hacer buenos partidos", declaró.

Video: Movistar Deportes

Las declaraciones del arquero no han pasado desapercibidas, ya que Paulo Autuori llegó a tienda rimense con la finalidad de lograr revertir la complicada situación deportivo en la que están, pues no están peleando entre los primeros lugares de la tabla y en la Copa Libertadores no habían podido sumar un punto.

Diego Enríquez vive un gran momento con Sporting Cristal

Pese a los resultados disparejos que han venido consiguiendo, Diego Enríquez ha sido sin lugar a dudas el mejor jugador del elenco del Rímac, pues con sus brillantes actuaciones ha logrado salvar importantes resultados y se ha ganado el elogio de la hinchada.

Y es que en lo que va de la temporada ha sido titular en casi todos los partidos de Sporting Cristal, especialmente recordada fue su participación ante Cerro Porteño en el agónico empate que lograron en Asunción.

¿Cuándo es el siguiente partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal deberá descansar este fin de semana en la Liga 1, por lo que su siguiente duelo será el miércoles 7 de mayo ante Bolívar por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un duelo que definirá el futuro de los rimenses.