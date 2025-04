Diego Rebagliati arremetió contra Sporting Cristal por su nivel de juego: "Un equipo..."

Sporting Cristal logró recuperar el camino de la victoria en el Torneo Apertura, pero dejó malas sensaciones sobre el final del compromiso ante Juan Pablo II. Este hecho fue comentado por Diego Rebagliati, quien no dudó en dejar su firme postura en vivo ante el juego que mostraron los dirigidos por Paulo Autuori.

Fiel a su estilo, el comentarista deportivo no solo quiso hacer énfasis en la segunda parte del partido, sino en falencias del primer tiempo que mostraban a un equipo muy nervioso. De hecho, recordó el blooper de Diego Enríquez que casi cuesta el 0-1 de los de Chongoyape en el Estadio Alberto Gallardo.

Fuera de ello, calificó a los celestes en su juego como "de los peores" que se ha visto en los últimos años. Dura opinión del conductor del programa "Al Ángulo" que entiende que hay jugadores que muestran un nivel muy por debajo del promedio en Sporting Cristal.

"En la primera jugada que no es gol de milagro por blooper de Enríquez. Después (Cristal) lo voltea muy fácil porque Juan Pablo II defiende muy mal. Y en el segundo tiempo fue de los peores partidos que he visto a cualquier equipo de Cristal en mucho tiempo. Jugadores nerviosos, con jugadores en un rendimiento bajísimo de varios de los que entraron. Un equipo que no terminaba jugadas, que terminó sufriendo como loco. Por suerte no hubo público", expresó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Queda claro que el juego de Sporting Cristal aún no convence del todo, por lo que hay mucha labor de Paulo Autuori desde su llegada al Rímac. El mismo técnico brasileño ha sido sincero en ese aspecto y aceptó que hay falencias que deben mejorar con el pasar de los entrenamientos.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal no jugará la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 ya que le corresponde descansar. Es por ello, que su siguiente encuentro será ante Bolívar en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores. Dicho encuentro se disputa el miércoles 7 de mayo a partir de las 21:00 horas locales.