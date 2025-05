Hinchas de Sporting Cristal encaran a los dirigentes tras victoria ante Bolívar - VIDEO

Sporting Cristal venció por 2 a 1 a Bolívar de Bolivia por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. No obstante, no todo fue felicidad, pues hinchas rimenses salieron al frente para reclamar a los dirigentes por cómo se manejan las acciones en uno de los equipos más grandes del país.

Según se puede observar en el vídeo, hinchas de Cristal salieron afectados por los policías, hasta uno tenía sangre en su frente por acercarse hasta donde estaban sentados los directivos del club, entre ellos Joel Raffo. Patadas, puñetes, insultos y demás fueron los condimentos de la dura situación.

La cuenta de Out of Context Libertadores, informó que a pesar de la victoria de los del Rimac ante Bolívar por la gloria máxima no fue suficiente para que los fanáticos no encaren. "Anoche, tras la victoria frente a Bolívar, un grupo de hinchas de Sporting Cristal se trasladó al palco preferencial para encarar cara a cara a los dirigentes del equipo peruano", se puede leer en primera instancia

Luego también mencionó las razones de la molestia de los seguidores de Cristal. "Los hinchas acusan a la comisión directiva de manejar al club como una empresa, priorizando intereses económicos por encima del objetivo deportivo", culminó la cuenta.

Hinchas de Sporting Cristal encararon a los dirigentes de Sporting Cristal en medio del duelo ante Bolívar.

ESPN habló sobre el cántico de los hinchas de Cristal contra los dirigentes

Otro hecho sucedió a los 41 minutos del primer tiempo cuando Sporting Cristal se encontraba ganando. Y es que los fanáticos no perdonan nada a Joel Raffo y realizaron cánticos en contra. Los que se dieron cuenta fueron los narradores de la cadena internacional ESPN e hicieron réplica de lo que acontecía.

Hinchas de Cristal cantan en contra de Joel Raffo en medio del duelo ante Bolívar. Video: ESPN