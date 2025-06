Erick Delgado y su tajante opinión sobre penal polémico a Cristal: "Soy hincha, pero esto no..."

Uno de las acciones polémicas que se vivió en el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso fue el penal concedido en la primera parte de juego a los celestes. Una infracción sobre Lutiger generó que el VAR llame al juez principal y se convalide la pena máxima para los dirigidos por Paulo Autuori. Ante ello, Erick Delgado no dudó en pronunciarse y dejar firme comentario sobre este suceso que benefició a los 'rimenses'.

Durante el programa en vivo de L1 Radio, el exfutbolista y capitán de Sporting Cristal sorprendió a todos los panelistas al decir que esta acción de fútbol no puede ser convalidada como penal. Aseguró que es hincha del cuadro celeste, pero que eso no le hará cambiar su postura de que no debió cobrarse la pena máxima para los del Rímac.

Este pronunciamiento fue felicitado por José Carvallo, quien había expuesto en anteriores transmisiones que los penales en el duelo entre Cristal y Garcilaso dejaban mucho qué desear. Ahora, que un hincha 'rimense' reafirme ello, da pie al análisis objetivo que buscan dar en sus programas deportivos.

Como se recuerda, este penal para Sporting Cristal fue sobre los minutos finales del primer tiempo, en el que Martín Cauteruccio tomó responsabilidad en el remate y no falló desde los 12 pasos. Finalmente, el marcador fue 3-2 a favor de los 'rimenses', quien siguen peleando jornada a jornada por el título del Torneo Apertura.

"Sí, este fue el primer penal. Ya, con todo respeto, eso no puede ser penal. Yo soy hincha de Cristal, pero esto es una… Esto no es penal, de verdad. Se nota claramente que va al balón y de casualidad lo pisa", manifestó Erick Delgado.

(VIDEO: L1 MAX)

Fixture que le resta a Sporting Cristal en el Torneo Apertura