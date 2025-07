John Jairo Mosquera, ex Cristal, reaparece para dar fuerte confesión: "Me encantaría volver..."

Uno de los fichajes que no olvida el hincha de Sporting Cristal es lo que sucedió en el 2022 con John Jairo Mosquera. El delantero colombiano llegaba al plantel celeste en reemplazo de Emanuel Herrera, teniendo como líder del equipo a Roberto Mosquera. Sin embargo, su paso fue desapercibido ya que nunca logró gritar una anotación con los del Rímac.

Luego de varios años, una reciente entrevista ha dado de qué hablar a nivel internacional. Y es que el exatacante de 37 años entabló una charla con Unión Berlín de Alemania, en el expresó sus sensaciones a estas alturas de su vida. Como se recuerda, el colombiano decidió alejarse del fútbol luego de su salida con Sporting Cristal.

En sus declaraciones, John Jairo Mosquera puso a Unión Berlín por delante de todos los clubes a los que defendió. De hecho, indicó que ahí recibió mucho respeto y cariño, recalcando que eso no se ve en otras instituciones deportivas. Asimismo, confesó su deseo de volver a Alemania para vivir esas sensaciones como cuando era futbolista profesional.

"Nunca olvidaré a la gente. La manera en que me trataron, el respeto, el cariño… eso no se ve en todos los clubes. El Unión tiene alma, y el estadio Alte Försterei no es solo un lugar de fútbol, es un símbolo. Siempre los tengo marcados como favoritos en la aplicación. Me encantaría volver al estadio algún día, sería un sueño", declaró.

Entrevista John Jairo Mosquera por parte de Unión Berlín de Alemania.

Sporting Cristal despidió a John Jairo Mosquera

Desde su llegada en el 2022 a Sporting Cristal, John Jairo Mosquera jugó únicamente seis partidos entre Copa Libertadores y Torneo Apertura de la Liga 1. Un total de 147 minutos que no le valieron para brindar asistencias y goles. Solo un partido fue titular en un empate de 2-2 ante FBC Melgar.

Sporting Cristal despidió a John Jairo Mosquera a mediados del 2022.

Tras su salida de Sporting Cristal, John Jairo Mosquera dio la gran sorpresa al ser contactado por Real Tomayapo de Bolivia. Cuando todo estaba listo para su presentación oficial, el club declinó la contratación tras no superar las pruebas médicas. De esta manera, el jugador quedó libre y tomó la decisión de colgar los chimpunes.