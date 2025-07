Exárbitro FIFA aclaró el polémico gol anulado a Cristal contra Boys y deja firme mensaje: "Es..."

Sporting Cristal venció 2-0 a Sport Boys en el Callao y se ilusiona con el Torneo Clausura 2025. Si bien el marcador los favoreció a lo largo de los 90 minutos, hubo una acción que pudo ser el 3-0 definitivo para los celestes. Todo se dio en el remate de Martín Távara sobre los 61 minutos, cuando sorprendió con espectacular definición que el árbitro Kevin Ortega lo terminó anulando por una infracción previa.

Sin embargo, esta decisión fue polémica para los encargados de transmisión e hinchas. Las imágenes no solo quedaron a nivel nacional, sino que traspasaron fronteras al generar un pronunciamiento del exárbitro FIFA, Miguel Ángel Scime. El juez analizó la jugada y dejó firme mensaje contra Kevin Ortega.

Gol de Martín Távara no debió anularse

Para el exárbitro FIFA, Kevin Ortega no siguió el protocolo correcto para anular este gol de Sporting Cristal. Indica que pasaron 10 segundos luego de observar la infracción, por lo que no tuvo sustento para invalidar el remate. El juez deja seguir el juego y una vez anotado el gol decide anularlo sin apoyo del VAR.

"Kevin Ortega, árbitro internacional FIFA, anuló un gol de Sporting Cristal diez segundos después sin seguridad de lo que observó, intervención formal del VAR y en abierta contradicción con el protocolo que la FIFA y la IFAB imponen para situaciones de potencial revisión", indica.

Exárbitro FIFA arremete contra Kevin Ortega

Siguiendo su línea, Miguel Ángel Scime deja en claro que tomó una decisión polémica al anular el gol, ya que había observado la jugada y segundos después decidió cobrarlo. Esto genera dudas en la labor del juez, por lo que espera mejoras en el fútbol peruano.

"El "Delay del silbato" es uno de los principios básicos: cuando hay una jugada dudosa que puede terminar en gol, el árbitro debe esperar a que la jugada culmine y, si es necesario, intervenir con asistencia del VAR. Ortega no hizo ninguna de esas cosas. Además, el argumento del "retraso mental de 10 segundos" para tomar una decisión sugiere que no estaba seguro de lo que había visto. Si no vio falta en el momento, ¿Por qué anular el gol después, sin nueva evidencia?", agregó.