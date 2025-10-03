Sporting Cristal sumó puntos en el Torneo Clausura e ilusiona con el título: así va la tabla

Sporting Cristal tiene como objetivo seguir destacando en todas sus disciplinas. Los rímenses se mantienen expectantes en la pelea por la Liga 1, donde pelearán el título hasta el final. En ese contexto, se conoció que el cuadro bajopontino sumó puntos importantes en el Torneo Clausura, consolidándose como firme candidato a ser campeón.

La escuadra del Rímac se enfrentó a su similar de Alianza Atlético de Sullana por la primera jornada de la fecha 1 del Torneo Clausura del Torneo Sub 18, donde tenían la obligación de seguir en la senda del triunfo y empezar con pie derecho el segundo campeonato del año.

Por ello, Sporting Cristal no se guardó nada y logró un vital triunfo por la mínima ante los 'Churres' en el Estadio Campeones del 36. El gol del triunfo llegó de los pies de volante Lionel Herrera.

Sporting Cristal venció por 1-0 en la primera fecha del Torneo Clausura Sub 18.

De esta manera, la escuadra rímense sumó sus primeros tres puntos en este segundo campeonato y se ubica, de manera momentánea, en el primer lugar del Grupo A del Torneo Sub 18, enviando un fuerte mensaje a sus rivales en la lucha por el título.

Cabe recordar que Sporting Cristal se coronó campeón en el Torneo Apertura y, en caso de conquistar también el Clausura, se consagrará automáticamente como campeón nacional.

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Sub 18