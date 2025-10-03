- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Sporting Cristal sumó puntos en el Torneo Clausura e ilusiona con el título: así va la tabla
Los hinchas de Sporting Cristal están de celebración luego de que sumaran puntos esenciales en la tabla del Torneo Clausura, convirtiéndose en los líderes y candidatos al título nacional.
Sporting Cristal tiene como objetivo seguir destacando en todas sus disciplinas. Los rímenses se mantienen expectantes en la pelea por la Liga 1, donde pelearán el título hasta el final. En ese contexto, se conoció que el cuadro bajopontino sumó puntos importantes en el Torneo Clausura, consolidándose como firme candidato a ser campeón.
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs ADT: el renovado once de Autuori para dar el golpe en Tarma
La escuadra del Rímac se enfrentó a su similar de Alianza Atlético de Sullana por la primera jornada de la fecha 1 del Torneo Clausura del Torneo Sub 18, donde tenían la obligación de seguir en la senda del triunfo y empezar con pie derecho el segundo campeonato del año.
Por ello, Sporting Cristal no se guardó nada y logró un vital triunfo por la mínima ante los 'Churres' en el Estadio Campeones del 36. El gol del triunfo llegó de los pies de volante Lionel Herrera.
Sporting Cristal venció por 1-0 en la primera fecha del Torneo Clausura Sub 18.
De esta manera, la escuadra rímense sumó sus primeros tres puntos en este segundo campeonato y se ubica, de manera momentánea, en el primer lugar del Grupo A del Torneo Sub 18, enviando un fuerte mensaje a sus rivales en la lucha por el título.
Cabe recordar que Sporting Cristal se coronó campeón en el Torneo Apertura y, en caso de conquistar también el Clausura, se consagrará automáticamente como campeón nacional.
Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Sub 18
|Grupo A
|PJ
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|1
|3
|2. Comerciantes Unidos
|1
|1
|3. Atlético Grau
|1
|1
|4. Juan Pablo II
|0
|0
|5. UTC de Cajamarca
|0
|0
|6. Alianza Atlético
|1
|0
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50