Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Sporting Cristal sumó puntos en el Torneo Clausura e ilusiona con el título: así va la tabla

Los hinchas de Sporting Cristal están de celebración luego de que sumaran puntos esenciales en la tabla del Torneo Clausura, convirtiéndose en los líderes y candidatos al título nacional.

Angel Curo
Sporting Cristal sumó puntos en el Torneo Clausura e ilusiona con el título
Sporting Cristal sumó puntos en el Torneo Clausura e ilusiona con el título | Composición: Líbero
Sporting Cristal tiene como objetivo seguir destacando en todas sus disciplinas. Los rímenses se mantienen expectantes en la pelea por la Liga 1, donde pelearán el título hasta el final. En ese contexto, se conoció que el cuadro bajopontino sumó puntos importantes en el Torneo Clausura, consolidándose como firme candidato a ser campeón.

Alineaciones ADT de Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

La escuadra del Rímac se enfrentó a su similar de Alianza Atlético de Sullana por la primera jornada de la fecha 1 del Torneo Clausura del Torneo Sub 18, donde tenían la obligación de seguir en la senda del triunfo y empezar con pie derecho el segundo campeonato del año.

Por ello, Sporting Cristal no se guardó nada y logró un vital triunfo por la mínima ante los 'Churres' en el Estadio Campeones del 36. El gol del triunfo llegó de los pies de volante Lionel Herrera.

Sporting Cristal, Torneo Sub 18

Sporting Cristal venció por 1-0 en la primera fecha del Torneo Clausura Sub 18.

De esta manera, la escuadra rímense sumó sus primeros tres puntos en este segundo campeonato y se ubica, de manera momentánea, en el primer lugar del Grupo A del Torneo Sub 18, enviando un fuerte mensaje a sus rivales en la lucha por el título.

Cabe recordar que Sporting Cristal se coronó campeón en el Torneo Apertura y, en caso de conquistar también el Clausura, se consagrará automáticamente como campeón nacional.

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Sub 18

Grupo APJPUNTOS
1. Sporting Cristal13
2. Comerciantes Unidos11
3. Atlético Grau11
4. Juan Pablo II00
5. UTC de Cajamarca00
6. Alianza Atlético10

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

