¡Sorpresivo! Campeón de la Liga 2 se unirá a Sporting Cristal para toda la temporada 2026

Sporting Cristal sellará una nueva temporada sin títulos y ahora se enfoca en poder acabar como Perú 2 para conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la directiva también ya empezó a planificar la siguiente temporada. En medio de los rumores por los fichajes, se conoció que un campeón de la segunda división se unirá al plantel celeste para afrontar la Liga 1 2026.

Campeón de la Liga 2 se unirá a Sporting Cristal para el 2026

Nos referimos a Quembol Guadalupe, uno de los fichajes más sorpresivos de Sporting Cristal el año pasado. El defensor central de 21 años tuvo un paso por las divisiones menores del Orlando City de la MLS y actualmente milita en el FC Cajamarca, club que recientemente se consagró campeón de la Liga 2 2025.

Sin embargo, el joven zaguero mantiene contrato con Sporting Cristal, ya que su llegada al equipo cajamarquino se dio en condición de préstamo durante todo este año. Esta medida buscó darle continuidad y experiencia competitiva con miras a su retorno al conjunto rimense.

Quembol Guadalupe mantiene contrato vigente con Sporting Cristal.

De esta manera, al tratarse de una cesión temporal, Guadalupe deberá regresar a Sporting Cristal en la temporada 2026, donde buscará ganarse un lugar en el primer equipo y contribuir al objetivo celeste de volver a conquistar el título de la Liga 1.

Estadísticas de Quembol Guadalupe en 2025

De manera sorpresiva, Quembol Guadalupe no ha tenido la continuidad esperada en FC Cajamarca, ya que fue utilizado principalmente como suplente, quedando varias veces en el banquillo. Durante la presente temporada de la Liga 2, el defensor disputó 8 partidos, en los que registró una asistencia y tres tarjetas amarillas, según datos del portal 365 Scores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Quembol Guadalupe con Sporting Cristal?

De acuerdo con información del portal internacional Transfermarkt, Quembol Guadalupe mantiene contrato con Sporting Cristal hasta la temporada 2026. Por ello, una vez que finalice su préstamo con FC Cajamarca, deberá regresar al club rimense, donde la directiva evaluará su futuro. El mismo sitio lo valora actualmente en 75 mil euros.